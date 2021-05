Non solo il Milan su Belotti: c'è anche il pressing della Roma

Come racconta il 'Corriere dello Sport', il Gallo Belotti potrebbe essere ceduto davanti ad'un offerta vicina ai 30 milioni di euro. Non solo i rossoneri sull'attaccante granata, la concorrenza è tanta: tra le altre squadre c'è anche le Roma, che avrebbe già presentato un'importante offerta - 3,5 milioni di euro a stagione - per l'attaccante italiano.