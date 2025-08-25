Nuovi contatti tra il Milan e l'Atalanta per Musah: l'operazione è legata a quella con il Napoli per Brescianini
Nella mattinata di oggi si sono registrati dei nuovi contatti tra il Milan e l'Atalanta per Yunus Musah. Dopo il tentativo delle scorse settimane la Dea non ha mollato la presa per il centrocampista americano, che a questo punto è diventata una priorità per la società bergamasca in questi ultimi giorni di calciomercato.
Scrive però il collega Gianluca Di Marzio che l'operazione con il Milan per Musah è strettamente legata a quella con il Napoli per Brescianini, in quanto l'ex Valencia dovrebbe essere il sostituto in rosa proprio del centrocampista classe 2000, che con 12 mesi di ritardo potrebbe diventare un nuovo giocatore dei partenopei.
