Obiettivo Zirkzee, l'agente spinge per l'Arsenal: promesse commissioni d'oro

Joshua Zirkzee è senza dubbio uno dei nomi in primo piano della sessione di calciomercato che comincerà il prossimo 1° luglio. Iscritto alla corsa per il centravanti olandese c'è anche il Milan che segue il giocatore da tempo e dopo l'ultima stagione in cui la maturazione è stata evidente con il Bologna, vorrebbe provare l'affondo decisivo per coprire il vuoto della numero 9 dopo l'addio di Oliveir Giroud. I rossoneri devono stare però attenti alla concorrenza che si preannuncia agguerrita, specialmente dall'Inghilterra.

In particolare è l'Arsenal a rappresentare l'ostacolo maggiore. Secondo quanto viene raccontato dal Corriere dello Sport, dal momento che c'è una clausola da 40 milioni per tutti i club, la decisione spetta al giocatore. In tal senso sarebbe forte l'influenza dell'agente Kia Joorabchian che vorrebbe portare Zirkzee ai Gunners. Direttore sportivo del club inglese è Edu, molto amico di Joorabchian, che ricoprirebbe d'oro sia Zirkzee che il procuratore. Per il giocatore sarebbe pronto un quadriennale da 5 milioni.