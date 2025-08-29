Offerta del Trabzonspor per Ismael Bennacer: riflessioni in corso da parte dell'algerino

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere in Turchia. Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, il Trabzonspor si sarebbe concretamente fatto avanti per l'algerino presentando anche una prima offerta ufficiale per il calciatore.

Al momento non sarebbe ancora arrivato il sì convinto e deciso di Bennacer, che però starebbe seriamente rilfettendo sulla possibilità di trasferirsi in SuperLig. Nel frattempo il suo nome è stato accostato a diverse squadre di Serie A nelle ultime ore, su tutte Juventus e Bologna.