Offerta dell’Al-Nassr da 100 milioni per Leao: il Milan vuole i soldi della clausola

L'Al-Nassr ha intenzione di fare sul serio per Rafael Leao. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de L'Equipe, il fondo PIF sarebbe sceso in campo in prima persona con l'obiettivo di portare in Arabia Saudita il numero 10 del Milan.

A differenza di quanto trapelato in mattina, l'Al-Nassr sarebbe arrivato ad offrire 100 milioni di euro per Rafael Leao, trovando comunque il muro del Milan che non ha intenzione di venderlo in questo calciomercato. Solo in un caso il club rossonero potrebbe cedere a queste avance saudite, nel momento in cui il club di Stefano Pioli attivasse e pagasse la clausola da 175 milioni di euro presente nel contratto del portoghese.