Oggi si può chiudere per Conrad Harder. L'intesa tra le parti è vicina

Oggi può esssere il giorno di Conrad Harder al Milan. Il club lavorerà per chiudere tutti gli accordi entro la serata, sia col giocatore che col club per permettere ad Allegri di avere a disposizione il giocatore già in settimana, e allenarlo prima della sfida contro il Lecce.

L'affare, da circa 25 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, è vicino alla chiusura. Si sta trattando per trovare l'accordo finale con il giocatore che aveva già dato la parola al Rennes, ma il Milan è convinto di strappare il sì definitivo in tempi brevi.

Centravanti danese classe 2005, cresciuto nel vivaio del Nordsjælland, si è messo in luce con numeri impressionanti già a livello giovanile: 27 gol in 24 presenze con l’Under 19 nel 2022/23. Il debutto in Superligaen è arrivato nel giugno 2023 e pochi mesi dopo ha trovato la sua prima rete tra i professionisti. Nell’estate 2024 lo Sporting Lisbona lo ha acquistato per circa 19 milioni di euro. Una scommessa importante che è stata ripagata in tempi rapidi dal giocatore: Harder ha segnato in campionato, in coppa e in Champions League, risultando decisivo anche nelle partite che hanno portato i biancoverdi a vincere campionato e Taça de Portugal. Ha concluso la scorsa stagione con 54 presenze, 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni.