Ordine: "Il Milan adotta il criterio del supermercato: con la cifra che avrebbero speso per Zirkzee ne prendono due"

In diretta sui canali di Telelombardia, con il direttore Fabio Ravezzani, il noto giornalista vicino storicamente alle vicende del Milan Franco Ordine è tornato a commentare il trasferimento mancato di Joshua Zirkzee e di conseguenza il suo passaggio ufficiale al Manchester United. In particolare il collega si è concentrato sulla questione delle commissioni richieste da Kia Joorabchian come pure sul valore dello stipendio offerto dagli inglesi alla punta olandese.

Le parole di Ordine: "Il Milan adotta il criterio del supermercato, con la cifra che avrebbero speso per Zirkzee ne prendono due, Morata più un altro. L’olandese è andato a Manchester con un cartellino di 45 milioni, pagamento in tre rate: Kia prende 10 di commissioni. Come mai Joorabchian prende 10 e prima pretendeva 15? Perché lo stipendio che il Manchester dà a Zirkzee è di 1.5 milioni superiore rispetto a quello concordato con il Milan. Quindi questo fa capire che nei famosi 15 milioni chiesti da Kia, 5 erano destinati sempre al giocatore”

IL PROGRAMMA DI MORATA AL MILAN

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è confermato il programma di domani di Alvaro Morata: lo spagnolo sosterrà domani le visite mediche a Madrid, accompagnato da rappresentante dello staff medico del Milan; sarà seguito, sempre a Madrid, da Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, e l’intermediario della trattativa per il Milan, l’avvocato Beppe Bozzo, per le firme sui contratti.

Morata, dunque, firmerà un accordo con il Milan per i prossimi quattro anni (più uno di opzione) a cinque milioni di euro a stagione più bonus, avvicinandosi ai sei percepiti attualmente dai Colchoneros.