Origi e Ballo Touré ancora alla ricerca di una sistemazione

In attesa di capire cosa ne sarà di Ismael Bennacer e Luka Jovic, il Milan continua a lavorare nel calciomercato per cercare una nuova sistemazione a Fode Ballo-Touré e Divock Origi, che difatti vivono da separati in casa dall'inizio della preparazione estiva. I due si sarebbero dovuti aggregare al Milan Futuro, ma il loro numero di presenze agli allenamenti con il gruppo di Daniele Bonera è pari a zero.

Dunque queste ultime 48 ore di calciomercato serviranno agli entourage di Ballo-Touré e Origi per trovare una soluzione scrive Tuttosport. Sul terzino si era informato il Leeds, club di Champioship, l'equivalente della nostra Serie B, ma il nodo rimane sempre lo stipendio, lo stesso che qualche settimana fa ha fatto saltare l'affare con il St.Etienne, visto che Ballo non vuole rinunciare all’ingaggio garantito dal Milan. Stesso discorso vale anche per Origi, che non avrebbe ancora dato segnali concreti di poter andar via nonostante il Milan gli abbia dato il cartellino in mano.