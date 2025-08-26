Pasotto: "Lo sbarco di Conrad Harder a Milanello slitta: posticipare significa ridursi agli sgoccioli"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle tempistiche dell'affare Harder: "Lo sbarco di Conrad Harder a Milanello slitta. Almeno per un po'. Qualche ora sicuramente, forse qualche giorno. L'operazione col Milan in realtà non è in discussione. Ovvero: il giocatore è convinto della destinazione e ha già l'accordo con via Aldo Rossi (quinquennale da 1,5 milioni a stagione), e lo stesso vale tra Diavolo e Sporting Lisbona (23 milioni di parte fissa più bonus grazie ai quali si può arrivare fino a 27). Non ci sono quindi ripensamenti su nessun versante: più banalmente, prima di accendere definitivamente la luce verde al trasferimento, lo Sporting vuole essere sicuro che vada a buon fine l'operazione per sostituire il danese. E cioè quella con Fotis Ioannidis, della cui presenza il Panathinaikos ha necessità almeno fino a giovedì 28, quando i verdi di Atene saranno impegnati nei preliminari di Europa League. Dopo di che, tutti i tasselli dovrebbero sistemarsi al loro posto.

Se saranno davvero queste le tempistiche, significa che Harder potrebbe arrivare a Milano proprio nella giornata di giovedì, o magari venerdì. Nei piani rossoneri il centravanti danese avrebbe dovuto arrivare oggi. Posticipare al 28, o peggio al 29, significherebbe ridursi agli ultimi spiccioli della finestra di mercato, che chiuderà alle ore 20 di lunedì 1 settembre".