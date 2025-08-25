Passerini rivela: "Ecco i giocatori che ha chiesto Allegri nel vertice con Tare"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle strategie del calciomercato del Milan: "Nel vertice di ieri, una unità di crisi, un punto di emergenza, Allegri ha detto che ha bisogno di un giocatore per reparto, non è vero che ha detto che gli serve solo l'attaccante, ma anche di un centrocampista e di un difensore. Non ha fatto identikit. Ma i nomi potrebbero essere quelli di Demiral e di Kim. Sono profili: Allegri ha chiesto un marcatore vero, uno che sappia marcare in area, il classico stopper di una volta, esperto e fisicato, che sappia evitare di prendere quei gol ridicoli presi sabato.

Poi ha chiesto un altro centrocampista. Ad Allegri piace l'idea di portarsi a casa il fedelissimo Rabiot, anche se De Zerbi sta cercando di recuperare il rapporto. Non è semplice. Poi l'attaccante. Allegri non è contro Harder, ma chiede anche un giocatore pronto all'uso. E il giocatore preferito dal tecnico è sempre stato Dusan Vlahovic. Ma il gol di ieri, unito alle difficoltà per Kolo Muani, complicano le cose. Il Milan fa sapere informalmente di non essere alla ricerca di un altro attaccante, ma io prendo questa cosa con le pinze perché potrebbe solo essere una strategia comunicativa".