Pedullà: "Bennacer al Bologna può diventare una cosa seria. Il Milan ha riprovato per Fabbian ma per il Bologna è incedibile"

Ieri alle 23:40Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio account "X" In merito alla possibile trattativa tra Bennacer e il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato rossonero, ad oggi sempre in continua espansione anche in uscita.

Pedullà: "Da domani, Bennacer al Bologna può diventare una cosa seria, mentre i rossoneri hanno riprovato per Fabbian ma per il Bologna resta incedibile".