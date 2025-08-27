Pedullà: "Bennacer al Bologna può diventare una cosa seria. Il Milan ha riprovato per Fabbian ma per il Bologna è incedibile"
Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio account "X" In merito alla possibile trattativa tra Bennacer e il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato rossonero, ad oggi sempre in continua espansione anche in uscita.
Pedullà: "Da domani, Bennacer al Bologna può diventare una cosa seria, mentre i rossoneri hanno riprovato per Fabbian ma per il Bologna resta incedibile".
Calciomercato Milan
Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"
Moretto: "Per la difesa del Milan da scartare i nomi di Kwior e Kim, mentre è da monitorare la situazione di Akanji"
Di Marzio: "Vlahovic e Rabiot non hanno aperto al Milan, così i rossoneri hanno sondati nuovi profili soprattutto in attacco"
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
