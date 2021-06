Pellegatti: "Giroud ha scelto il Milan e alla fine per me arriverà in rossonero"

Con un video sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla situazione riguardante Olivier Giroud e il Milan. Pellegatti ha dichiarato: “Sono giunto a una convinzione, suffragata dalle parole dello stesso Olivier Giroud. Al giocatore continua ad essere rivolta la stessa domanda sul minutaggio giocato nella stagione appena conclusa con i club. La stampa francese ha dubbi sulle sue condizioni fisiche, e in più ora è tornato in Nazionale anche Karim Benzema. Giroud vorrà parlare chiaro con il Chelsea, perché se continuerà a giocare poco, potrebbe perdere il posto in Nazionale in vista del Mondiale dell’anno prossimo. Parlando di Milan, l’attaccante del Chelsea ha detto che ha sempre ammirato i rossoneri, quindi io non ho più dubbi che abbia scelto il Diavolo. Il tentativo del Chelsea è quello di portare a casa qualche milioni dalla cessione di Giroud, ma il Milan vuole il calciatore solo a zero, dato che è in scadenza di contratto. Lo stesso Chelsea, preferirebbe dare il giocatore a club esteri e non inglesi. Lo ripeto, secondo me alla fine Giroud sarà un giocatore del Milan”.