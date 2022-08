Per il centrocampo anche Pape Matar Sarr ma Sanches rimane in pole

MilanNews.it

Tra i vari nomi usciti per il centrocampo del Milan, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham e della nazionale senegalese che l'anno passato ha militato in prestito al Metz. Ciononostante la precedenza della dirigenza rossonera viene sempre data a Renato Sanches con cui sono stati riallacciati i contatti, tramite Jorge Mendes, per cercare di convincere il giocatore a imboccare la strada che porta a Milanello e non quella che conduce alla Torre Eiffel. Lo riporta Tuttosport.