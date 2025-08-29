Per il centrocampo del Milan spunta la pista Pellegrini della Roma

Dopo l'infortunio di Ardon Jashari il Milan potrebbe trovarsi costretto ad intervenire anche sul centrocampo in questi ultimi giorni di calciomercato. Per quanto complicata la pista Adrien Rabiot resta ancora in piedi, ma non sarebbe l'unica sulla quale la dirigenza rossonera starebbe lavorando.

Parallelamente all'affare Artem Dovbyk, infatti, il Milan starebbe valutando anche il profilo del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini scrivono i colleghi di Roma Today. Fuori dal nuovo progetto tecnico giallorosso, il centrocampista italiano potrebbe essere la più classica delle opportunità di fine estate, anche se si starebbe facendo sempre più strada la soluzione che porterebbe al reintegro in rosa di uno tra Ismael Bennacer e Yacine Adli.