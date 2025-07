Per l'attacco del Milan spunta il nome di Kolo Muani: il PSG lo valuta 50 milioni

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez in vista della prossima stagione. Il nome di Dusan Vlahovic è ovviamente quello che fa più gola dalle parti di Casa Milan, anche perché si tratta di un'opportunità che né Igli Tare né tanto meno Max Allegri (che lo conosce bene) vogliono lasciarsi scappare.

Allo stesso tempo, però, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche altri soluzioni per l'attacco, così da avere più opzioni di scelta quando sarriverà il momento. A fronte di questo scrive La Repubblica che per l'attacco del Milan sarebbe spuntato anche il nome di Randal Kolo Muani, ex Eintracht Francoforte, reduce dall'ottima esperienza con la maglia della Juventus e che il Paris Saint Germain valuta almeno 50 milioni di euro. Su di lui starebbe lavorando a fari più che accesi non solo la Vecchia Signora, che vorrebbe riportarlo in Serie A, ma anche il Chelsea.