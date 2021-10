Pioli e il rinnovo. CorSport: "Prove di dialogo"

"Prove di dialogo", scrive il Corriere dello Sport sul possibile rinnovo di contratto di Stefano Pioli con il Milan. In due anni di gestione Ste fano Pioli è cambiato tutto il mondo Milan. Il tecnico parmense fu scelto al posto di Marco Giampaolo ufficialmente il 9 ottobre 2019, e domani sono esattamente ventiquattro mesi di gestione dove ha completamente ribaltato le prospettive dei rossoneri, portandoli dal buio alla luce, dall’inferno dei piazzamenti anonimi al paradiso della Champions League. Nonostante gli evidenti passi avanti del Milan e la ritrovata competitività per il titolo, il tecnico rossonero ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Al momento il club non ha fretta di rinnovare, forte di una clausola unilaterale che potrebbe allungare di un’altra stagione il legame con l’allenatore di Parma, esercitabile nel corso dell’attuale annata calcistica. Ma nelle prossime settimane è possibile che Maldini e Massara comincino a dialogare con il manager di Stefano Pioli per discutere di un adeguamento.