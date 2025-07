Pobega non dovrebbe partire per Singapore: trasferimento vicino

Ultima giornata di lavoro a Milanello nel mese di luglio per il Milan: i rossoneri oggi partiranno per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e Pacifico che terrà impegnata la squadra di Massimiliano Allegri fino al termine del mese. Sono tre le amichevoli in programma: la prima il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal; la seconda tre giorni dopo contro il Liverpool ad Hong Kong; infine l'ultima in Australia, a Perth, contro i padroni di casa del Perth Glory il 30 luglio. La squadra rientrerà a Milano nei primi di agosto.

Come detto quest'oggi è prevista la partenza per Singapore, preceduta questa mattina da una partitella in famiglia contro Milan Futuro. In serata il decollo da Malpensa ma, con ogni probabilità, sull'aereo non troverà posto Tommaso Pobega che è prossimo al trasferimento al Bologna, il quale potrebbe chiudersi nelle prossime ore come confermato da Tuttosport. Operazione dal costo complessivo di 8 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.