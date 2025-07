Pubill verso i Wolves. Risalgono le quotazioni di Doué dello Strasburgo

Alla fine l'inserimento del Milan per Marc Pubill non ha portato ad alcun risultato, anche perché non convinto del giocatore Massimiliano Allegri non ha dato il via libera per affondare il colpo sullo spagnolo, che alla fine si trasferirà molto probabilmente al Wolverhampton per 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

A fronte di questo starebbero fortemente risalendo le quotazione di Guela Doué, che in realtà è da sempre il preferito del Milan per la corsia di destra. La distanza con lo Strasburgo resta importante, ma il fatto che Igli Tare non sia partito con la squadra per la tournée potrebbe essere un segnale importante tanto per questa come per le altre trattative in ballo dalle parti di Casa Milan.