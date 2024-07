Quale futuro per Florenzi? "Spizzi" resta in uscita dal Milan: le possibili destinazioni

Nonostante abbia figurato nell'amichevole di sabato pomeriggio contro il Rapid Vienna, dove ha anche fatto gol segnando la prima rete della gestione Paulo Fonseca, Alessandro Florenzi resta in uscita del Milan in questo calciomercato, come riportato qualche giorno fa anche su questi lidi.

I rapporti non idilliaci con l'allenatore portoghese hanno giocato un ruolo fondamentale in questa decisione, ma dalle parti di Casa Milan circolano delle voci secondo le quali la dirigenza rossonera avrebbe deciso di non puntare più sul classe '91 ancor prima che si affondasse il colpo sull'ex Lilla. Florenzi potrebbe dunque lasciare il Milan ad un anno dalla scadenza del suo contratto, con diverse squadre che sarebbero sulle sue tracce in questo calciomercato.

Il Corriere dello Sport parla infatti di alcuni sondaggi da parte di club sauditi, ai quali c'è da aggiungere anche l'interesse di Como e Valencia, club nel quale Florenzi ha giocato per sei mesi nella stagione 19/20, collezionando 14 presenze in tutte le competizioni per un totale di 768'.