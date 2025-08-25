Rabiot opzione per il centrocampo del Milan qualora dovesse partire Musah
La rottura tra il Marsiglia e Adrien Rabiot sembra insanabile, anche se ieri Roberto De Zerbi ha timidamente aperto ad un chiarimento con il centrocampista francese. La sensazione, però, è che oramai il dado sia tratto, e che in questa stagione l'ex Juventus non vestirà la maglia dell'OM, ma di un'altra grande d'Europa.
Il Milan potrebbe essere un'opzione ed una soluzione per Rabiot, anche perché in panchina c'è un suo grande estimatore come Max Allegri. Scrivono però i colleghi di Tuttosport che il club rossonero potrebbe pensare di percorrere questa strada per rinforzarsi in mediana solo nel momento in cui dovesse uscire Yunus Musah, finito nel mirino dell'Atalanta in questi ultimi giorni di calciomercato.
