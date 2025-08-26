Rabiot scaricato dal Marsiglia: è in vendita ma vuole la Champions League

Adrien Rabiot, anche quest'estate, è nell'occhio del ciclone del calciomercato. Dopo la telenovela dell'addio al PSG e quella dell'anno scorso dei saluti alla Juventus, il centrocampista francese di 30 anni ha rotto dopo solo un anno con l'Olympique Marsiglia dove nella passata stagione ha giocato e dove si credeva potesse stabilirsi per un certo periodo di tempo considerando la bella stagione conclusa con il ritorno nell'Europa che conta. E invece il 15 agosto, dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato contro il Rennes, la rissa con il compagno Jonathan Rowe.

I due sono venuti alle mani e il club francese non ha voluto transigere: Rowe è già stato ceduto al Bologna e anche Rabiot ora è sul mercato, nonostante i tentativi di ricucire di mister De Zerbi. Secondo quanto scrive RMC Sport direttamente dalla Francia, il centrocampista francese ha intenzione di lasciarsi alle spalle la vicenda e il Marsiglia iniziando una nuova avventura e approfittando del contratto in scadenza a giugno 2026. L'ex Juve ha posto un solo veto: vuole giocare la Champions League che già ha perso nelle ultime due stagioni. Ci sono club italiani interessati ma, vista la richiesta di Rabiot stesso, il Milan parte nettamente svantaggiato non giocando nessuna coppa europea.