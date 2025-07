Ramazzotti: "Il controllo ok non vuol dire che Furlani e Tare acquisteranno Pubill di sicuro"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Marc Pubill: "Per il terzino destro dell’Almeria ieri il Milan ha voluto verificare le condizioni del ginocchio sinistro, operato nell’autunno del 2023. I test svolti ieri a Barcellona, con l’ok della società spagnola e un medico di fiducia del Diavolo, hanno dato esito confortante, ma questo non vuol dire che Furlani e Tare lo acquisteranno di sicuro. Il club ha voluto fare questo passaggio per approfondire eventualmente il discorso, conscio del fatto che il prezzo si aggira sui 15 milioni e che sull’esterno c’è il Wolverhampton. A destra il Milan ha anche altre soluzioni, compresa quella di Doué che lo Strasburgo vuole cedere solo per 25 milioni più bonus, e intende riflettere per non sbagliare un tassello fondamentale".

IL MILAN CRESCE SUL MERCATO

Sistemare le corsie laterali e trovare un calciatore dalle caratteristiche complementari a Santiago Gimenez in attacco: queste sembrano essere le priorità del Milan in questa fase del calciomercato. Da una parte c'è il vivo interesse per Pervis Estupinan del Brighton come sostituto ed erede di Theo Hernandez partito per l'Arabia Saudita; dall'altra c'è l'attesa nello scoprire come si evolverà la situazione Dusan Vlahovic nel tentativo di inserirsi al momento giusto e cogliere l'occasione.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così in merito a questi due giocatori: "Il Milan raddoppia. C'è Estupinan per il dopo Theo e via al piano Vlahovic". Nel sottotitolo si scende maggiormente nel dettaglio della questione: "Il Diavolo ha scelto l'esterno ecuadoriano: c'è l'accordo per un quinquennale. Dusan sempre più tentato: pronto ingaggio da 6 milioni più bonus per gol e scudetto". Viene citato anche Marc Pubill, primo nome per la fascia destra: "Resta in pole ma ieri è stato visitato a Barcellona".