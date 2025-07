Ramazzotti: "Il Milan è pronto a offrire a Vlahovic un contratto importante"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo attaccante del Milan: "Il discorso per il centravanti non è di stringente attualità come quello dei terzini, ma per il Milan non passa comunque in secondo piano. Perché l’orientamento è quello di fare un investimento per un bomber. Il preferito è Dusan Vlahovic, ma per affondare con la Juventus non ci sono ancora la condizioni. Furlani e Tare dovranno aspettare che a Torino arrivi, dopo David, un altro centravanti. A quel punto, con il gradimento del serbo al trasferimento alla corte di Allegri, la strada sarà un po’ meno in salita. Il Milan è pronto a mettere sul tavolo per Dusan un contratto importante, anche se molto più basso rispetto ai 12 milioni netti (oltre 22 lordi) che percepirebbe nel 2025-26 restando a Torino.

Nella prossima stagione, senza la Champions e con uno sforzo, il Diavolo può arrivare a 6 milioni netti più bonus legati ai gol e alla vittoria dello scudetto. L’ingaggio però crescerebbe nelle annate future con l’ingresso nelle prime quattro (o cinque, a seconda del ranking). Resta il nodo della trattativa con la Juventus che spera sempre che arrivi un’offerta per l’ex Viola che ha un ammortamento a bilancio di circa 19,5 milioni. La trattativa per il rinnovo non ha preso mai quota e anche l’ipotesi di un prolungamento di un solo anno per mandarlo in prestito con obbligo di riscatto (a una cifra bassa) non scalda l’entourage del bomber. Il Milan osserva e aspetta che ci siano le condizioni giuste per entrare in scena. Al tempo stesso vengono monitorate anche le altre opzioni: Hojlund, proposto ai rossoneri, può essere un’opzione solo in prestito perché non ha le caratteristiche del “9” puro, ma non va scartato a priori".