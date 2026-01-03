Ramazzotti: "Il Milan vuole un difensore che conosca la Serie A: Kim perfetto, proposti Sule, Disasi e Dragusin"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "L’arrivo di Füllkrug non sarà l’unico del mercato di gennaio del Milan. A confermarlo è stato il ds Tare: «Siamo contenti dei nostri difensori perché hanno disputato un ottimo campionato. Al tempo stesso, però, siamo vigili e, se ci sarà un’opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti. Sarà una scommessa o un giocatore con esperienza? Basta che sia un buon giocatore». Il club di via Aldo Rossi sta sondando le varie opzioni disponibili, ma vuole un elemento che conosca il campionato italiano e la difesa a tre: Kim del Bayern sarebbe l’innesto perfetto. Sono stati proposti anche Sule, Disasi e Dragusin, ma nessuno dei tre per il momento “scalda”.

DALLA GERMANIA: KIM NON VUOLE LASCIARE IL BAYERN

Kim Minjae può essere uno dei nomi più caldi in questa sessione invernale di calciomercato: poco spazio per il sudcoreano quest'anno nel Bayern Monaco e la prospettiva del Mondiale a fine stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato dell'interesse del Milan per l'ex Napoli e anche del fatto che il giocatore stesso gradirebbe un trasferimento proprio per trovare più minuti in vista della rassegna iridata di quest'estate. Ciononostante dalla Germania arrivano indiscrezioni contrastanti.

Il collega Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, riferisce in un suo tweet di questa mattina che ci sono diversi club interessati al coreano e cita su tutti il Fenerbahce ma anche alcuni club italiani, senza nominarli direttamente. Il reporter tedesco però aggiunge anche una cosa molto importante subito dopo: "Tuttavia, al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all'estate. Il suo contratto scade nel 2028".