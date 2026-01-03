Ramazzotti: "Possibili anche novità in attacco nel Milan, nonostante Tare abbia negato l’addio di Nkunku"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Possibili anche novità in attacco, nonostante Tare abbia negato l’addio di Nkunku, ieri assente per una botta subita a una caviglia contro il Verona: «Siamo nel periodo di mercato e ci sono tante voci. Nkunku non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento che è stato ostacolato da diverse situazioni, su tutte la preparazione non fatta e l’infortunio che ha avuto a settembre e ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese si sono visti dei miglioramenti, è benvoluto dalla squadra e speriamo che la doppietta di domenica gli dia fiducia. Noi crediamo che sarà un giocatore importante. Peccato per questo infortunio, ma siamo fiduciosi".

CORRIERE DELLA SERA: IL PUNTO SU NKUNKU

La finestra invernale di calciomercato apre oggi. Dopo settimane di indiscrezioni e voci, vere o false, finalmente si possono iniziare a mettere nero su bianco i primi trasferimenti: il Milan lo farò subito tesserando in tempi record Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo in prestito dal West Ham e che questa sera sarà già in distinta nella gara contro il Cagliari. Ma il mercato rimarrà aperto un mese e dalle parti di Milanello potrebbe succedere di tutto, sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, c'è da delineare il futuro di Christopher Nkunku, arrivato in agosto come colpo più costoso di tutta la Serie A ma con tante difficoltà in campo. Dopo la doppietta contro il Verona si è intensificato l'interesse del Fenerbahce ma anche l'intenzione del giocatore di rimanere. Ne ha parlato Monica Colombo questa mattina sul Corriere della Sera, nel pezzo dedicato al mercato: "A Milanello acceso è il dibattito attorno al destino di Christopher Nkunku, pur se reduce dalla doppietta al Ve-rona. Da un lato cè chi non si dispererebbe davanti alla cessione dell'attaccante al Fenerbahce qualora le cifre sbandierate dai media turchi venissero confermate (35 milioni fra prestito e obbligo di riscatto). Dall'altro, Max Allegri non intende privarsi del giocatore senza avere la ragionevole certezza di avere un sostituto di pari se non superiore livello. Il mese di gennaio servirà al francese per convincere anche i più scettici: poi oltre alla stima dell'allenatore Tedesco, servirà anche uno sforzo economico importante che ora non sembra essere