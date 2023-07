Rebic nel mirino della Salernitana, ma molto dipende da Dia

vedi letture

Secondo quanto riportato da il Mattino, nei discorsi delle scorse settimane tra De Sanctis, ds della Salernitana, e il Milan si è parlato anche di attaccanti; Origi, però, non ne ha voluto sapere delle destinazione campana, mentre Rebic è un nome più gradito, anche se "al momento" non c'è una vera e propria trattativa in corso: "Al momento - si legge sul quotidiano campano - significa che devono accadere prima altre cose. La Salernitana deve innanzitutto capire se ed a chi cederà Dia. Poi dovrà capire se riuscirà a sfoltire i ranghi risparmiando ingaggi".