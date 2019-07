Reina-Plizzari, destino incrociato: senza l'addio di Gigio, uno dei due andrà via

La mancata partenza di Gigio Donnarumma rischia di cambiare le strategie del Milan nel reparto dei portieri. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà interessante capire quale sarà il futuro di Pepe Reina e di Alessandro Plizzari: quest'ultimo, infatti, non vuole fare un'altra stagione da terzo portiere, ma potrebbe restare nel caso in cui passasse davanti allo spagnolo nelle gerarchie. In quel caso, sarà l'ex Napoli e Liverpool a chidere di andare via.