Repubblica (ed.Genova): "Dragusin, il Milan in pole. Un sorpasso targato Colombo"

vedi letture

"Dragusin, il Milan in pole. Un sorpasso targato Colombo": titola così stamattina l'edizione di Genova di Repubblica in merito al futuro del difensore del Genoa che ha attirato l'attenzione di parecchi club, tra cui anche quello rossonero. Secondo il quotidiano, la società di via Aldo Rossi sarebbe in pole per arrivare al giocatore rumeno in quanto potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un attaccante che piace moltissimo al Grifone, vale a dire Lorenzo Colombo che è attualmente in prestito al Monza. Sulle sue tracce ci sono anche il Napoli, che però offre come contropartita i meno interessanti Zerbin e Demme, e alcuni club di Premier League come Newcastle e soprattutto Tottenham (propone circa 30 milioni di euro con i bonus).

Qualche giorno fa, il suo agente Florin Manea aveva dichiarato a Sportitalia: "Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan. Faccio questi nomi come esempi, non per dire che si siano interessate. Sono squadre fortissime che ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Vediamo, ora pensa a lavorare".