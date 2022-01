Repubblica - Milan, Botman potrebbe essere il primo colpo estivo. Dal Lille potrebbe arrivare anche Renato Sanches

Nonostante l'impossibilità di prenderlo in questa finestra di mercato invernale, il Milan non molla la presa per Sven Botman, che potrebbe essere il primo colpo estivo del club rossonero. Lo riferisce stamattina Repubblica che riporta anche che dal Lille potrebbe arrivare anche Renato Sanches, centrocampista portoghese valutato 25-30 milioni di euro che potrebbe prendere il posto di Franck Kessie nel centrocampo milanista.