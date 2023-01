Repubblica - Milan-Zaniolo: i rossoneri puntano ad ingaggiarlo nelle ultime ore del mercato invernale se non dovesse andare in Premier

MilanNews.it

Come ha spiegato ieri anche il tecnico giallorosso José Mourinho non sarà facile, ma Nicolò Zaniolo resta in uscita dalla Roma. E sulle sue tracce ci sarebbero non solo alcune squadre di Premier League, m anche il Milan: come riferisce Repubblica, il club di via Aldo Rossi punterebbe ad ingaggiarlo nelle ultime ore del mercato invernale, se il Brighton e il Tottenham non avranno fatto un'offerta congrua alla Roma.