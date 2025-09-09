Retroscena di mercato: stava per andare al Psg, ma non c'era posto in lista B. Ed ecco il Milan su Balentien

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it raccontando un retroscena su Balentien, giovane attaccante classe 2006 del Milan che ha esordito in Serie A contro il Lecce: "Torniamo ai primi di luglio, quando Cheveyo arriva al centro sportivo del Psg per un provino che dura una decina di giorni. I giudizi sono unanimi: promosso. Peccato che nella rosa del Psg B la lista sia già piena. Per fargli posto decidono di cedere un attaccante, ma l’operazione va a rilento. Intanto Cheveyo è tornato ad Amsterdam e il Den Haag ottiene una deroga per poterlo schierare nonostante il suo contratto sia scaduto. Va in campo in due appuntamenti internazionali e, guarda caso, si risveglia l’interesse della concorrenza. La notizia arriva anche a Milano, dove da pochi giorni si è insediato Igli Tare. Quando il d.s. albanese viene a sapere che quel ragazzo è ancora libero, allora scatta la convocazione.

È un’occasione da non perdere, tanto più che Kirovski al Milan Futuro lo battezza subito come un talento da cogliere al volo. Così i rossoneri sono veloci. E le norme aiutano anche a fare l’affare, visto che il Den Haag avrà al massimo un indennizzo di poco inferiore ai 100 mila euro. Basti pensare che, se avesse rinnovato con gli olandesi, il costo sarebbe schizzato a 400 mila. Quindi il Milan è soddisfatto per un’operazione che promette tanto. Nel frattempo Allegri lo tiene sott’occhio e appena può lo convoca a Milanello, ma la routine dice che Balentien è un punto fermo di Milan Futuro in Serie D. A lui sta bene così. Ha capito che le prime mosse sono state vincenti. Anche l’immagine comparsa sui social del Milan dimostra quanta attenzione ci sia attorno a lui. Il nuovo assistente di Max, Bernardo Corradi, lo osserva da vicino mentre si allena con i grandi. Una prova in più che Cheveyo sia un osservato speciale".