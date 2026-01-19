Rinnovo Maignan: Tare ha rivelato cosa manca per la firma

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 13:40Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Quanto manca... Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c'è la volontà della società di andare avanti": lo dice il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima della sfida contro il Lecce a San Siro riguardo il rinnovo di contratto di Mike Maignan. "Penso entro... A breve, nelle prossime settimane - continua -, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia". (ANSA).