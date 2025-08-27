Roma e Milan a colloquio: si è parlato anche di uno scambio (improbabile) delle punte

vedi letture

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservare delle sorprese inattese, forse lo stanno già facendo. La Roma e il Milan, come riporta Moretto, nelle ultime ore hanno riallacciato i rapporti per parlare dell'interessamento giallorosso per Alex Jimenez, su cui oggi è in pole position il Como. Nei discorsi, però, è venuto fuori anche altro come un'improbabile idea di scambio tra centravanti: da una parte Dovbyk e dall'altra Santiago Gimenez. Si è trattato solamente di un'idea che molto difficilmente avrà seguito.

Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della situazione Jimenez, sottolineando che il Como non è l'unico club a essere interessato: "Alex Jimenez: il Como è in contatto costante con il Milan e vuole provare a chiudere per un prestito ma non c’è solo il Como. Ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma: nelle ultime ore i giallorossi sono tornati a parlare con i rossoneri di Alex Jimenez. Un retroscena: tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Dovbyk e Santi Gimenez, un’idea e nulla più. Non si parla di una trattativa anche perché il messicano è molto contento al Milan e vuole restare in rossonero".