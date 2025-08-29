Romano: "Non c'è ancora accordo per Akanji. Lo svizzero si sente giocatore da Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:43Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla trattativa per Manuel Akanji attraverso il suo canale YouTube:

"Dopo l'offerta verbale del Milan al City di 15 milioni di euro più pochi bonus. Si continua a parlare con l'agente del giocatore ma a oggi non c'è un accordo tra Milan e Akanji, che si sente un giocatore da Champions League, vetrina che gli può offrire il Tottenham. E il Milan dovrà convincerlo della bontà del suo progetto".