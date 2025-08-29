Romano: "Non c'è ancora accordo per Akanji. Lo svizzero si sente giocatore da Champions"
MilanNews.it
L'esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla trattativa per Manuel Akanji attraverso il suo canale YouTube:
"Dopo l'offerta verbale del Milan al City di 15 milioni di euro più pochi bonus. Si continua a parlare con l'agente del giocatore ma a oggi non c'è un accordo tra Milan e Akanji, che si sente un giocatore da Champions League, vetrina che gli può offrire il Tottenham. E il Milan dovrà convincerlo della bontà del suo progetto".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com