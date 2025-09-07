Romano precisa: "Non mi risulta che Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia scelto l'Inter o il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, svelando tutta la verità che c'è dietro gli interessi di Milan e Inter:

"Tante domande sul fatto che Dusan Vlahovic possa già avere un accordo con l'Inter a parametro zero. Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta alcun accordo già fatto da Dusan Vlahovic e nessuna squadra. Il discorso che abbiamo letto con l'Inter, il Milan, con nessuna squadra. A me non risulta non che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno in vista del 2026. A me risulta che Vlahovic prenda seriamente in considerazione di lasciare la Juventus a parametro zero, e quindi di scegliere dal primo gennaio dove andare in massima libertà, senza dover interpellare la Juventus, ma non mi risulta che Dusan Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia già scelto l'Inter, il Milan, un club inglese. Poi quando Vlahovic farà una scelta saremo qui a raccontarvi tutto".