RTL Sport - Milan, domani Maldini e Massara attesi a Bruges per provare a chiudere l'affare De Keletaere

Arrivano conferme anche dal Belgio in merito al blitz che il Milan sta preparando per chiudere l'affare Charles De Ketelaere: come riferisce Rtl Sport, infatti, domani Paolo Maldini, dt rossonero, e Frederic Massara, ds milanista, sono attesi a Bruges per completare l'acquisto del giovane trequartista belga. L'offerta del Diavolo, bonus compresi, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro.