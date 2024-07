Saelemaekers in uscita, il Milan attende proposte. La valutazione rossonera

Domani agli ordini di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ci sarà anche Alexis Saelemaekers. L'esterno belga comincerà la sua stagione e preparazione con il club rossonero, in cui ha fatto ritorno dopo che il Bologna non ha pagato il riscatto. La stagione del classe 1999 è stata in realtà ottima, sia sul piano individuale che come obiettivi di squadra: i rossoblù non hanno esercitato l'opzione d'acquisto solamente perchè il nuovo allenatore Vincenzo Italiano non lo riteneva al centro del progetto.

La permanenza di Saelemaekers in rossonero, però, non durerà molto. Il giocatore non rientra ormai nei piani del club e lui stesso vuole andare in una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Per questo il Milan attende proposte. La valutazione della dirigenza di via Aldo Rossi è di 12-15 milioni di euro, circa il valore del riscatto previsto con il Bologna. Bisognerà trovare qualcuno disposto a pagarlo. Se dovesse succedere, i rossoneri avrebbero ulteriori risorse da investire sul mercato quest'estate. Lo scrive stamattina Tuttosport.