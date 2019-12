Scamacca: "Penso a crescere con l'Ascoli, mi trovo benissimo"

Intervistato da ginalucadimarzio.com, il giovane attaccante dell'Ascoli Gianluca Scamacca ha parlato di cosa voglia dire essere seguito da tanti club importanti, fra cui il Milan. Il telefono del suo procuratore squilla parecchio in vista del mercato di gennaio, ma il centravanti classe'99 non ci pensa: “È normale quando fai gol. Io penso a crescere con l’Ascoli, mirando ai playoff. Questa società ha puntato su di me e io mi trovo benissimo. Un anno fa non mi si filava nessuno”.