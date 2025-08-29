Secondo Il Messaggero Allegri avrebbe chiesto Pellegrini della Roma per il suo centrocampo

Oggi alle 11:50Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Lorenzo Pellegrini può diventare la più classica delle occasioni per il Milan in questo finale di calciomercato. Scrivono infatti i colleghi de Il Messaggero che il classe 1996 sarebbe addirittura una richiesta di Max Allegri per completare e sistemare il centrocampo rossonero dopo il grave infortunio di Ardon Jashari. 

L'asse Roma-Milano, comunque, potrebbe infuocarsi a prescindere da Lorenzo Pellegrini, visto che i due club stanno continuando a vagliare l'ipotesi scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.  