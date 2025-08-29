Secondo Il Messaggero Allegri avrebbe chiesto Pellegrini della Roma per il suo centrocampo
MilanNews.it
Lorenzo Pellegrini può diventare la più classica delle occasioni per il Milan in questo finale di calciomercato. Scrivono infatti i colleghi de Il Messaggero che il classe 1996 sarebbe addirittura una richiesta di Max Allegri per completare e sistemare il centrocampo rossonero dopo il grave infortunio di Ardon Jashari.
L'asse Roma-Milano, comunque, potrebbe infuocarsi a prescindere da Lorenzo Pellegrini, visto che i due club stanno continuando a vagliare l'ipotesi scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.
Calciomercato Milan
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
