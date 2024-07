Simic in uscita, il difensore può lasciare il Milan per una cifra intorno ai 3 milioni di euro

Come riportato in precedenza, l'Anderlecht è seriamente interessato al giovane difensore rossonero Jan-Carlo Simic. L'anno scorso il difensore serbo è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio durante la stagione con Pioli, trovando anche la gioia del primo gol da professionista contro il Monza. Il suo destino però, sembra lontano da Milano e dal Milan.

Infatti, come riportato dal giornalista Matteo Moretto e ripreso successivamente dal collega Luca Bianchin sul proprio profilo "X", , l'Anderlecht è un’opzione seria per Jan-Carlo Simic. Accordo molto vicino con il giocatore, può lasciare il Milan per una somma vicina ai 3 milioni. Il contratto di Simic scade nel 2025.