Sirene inglesi per Akanji: ci sta provando il Tottenham
MilanNews.it
Manuel Akanji è l'obiettivo numero uno del Milan per quanto riguarda la difesa. Il difensore svizzero ha aperto alla destinazione, ma i discorsi, continui, tra le parti non avrebbero ancora portato ai risultati sperati.
Ovviamente dalle parti di via Aldo Rossi continueranno a lavorare per il centrale del Manchester City, ma la strada potrebbe farsi incredibilmente in salita. Scrive infatti il collega Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che anche il Tottenham si sarebbe inserito nella corsa a Manuel Akanji. Per il momento gli Spurs si sono limitati a un approccio formale con il Manchester City, ma essendo alla ricerca di un centrale potrebbero seriamente provarci per lo svizzero nelle prossime ore.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
Le più lette
3 Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Primo Piano
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com