Sirene inglesi per Akanji: ci sta provando il Tottenham

Manuel Akanji è l'obiettivo numero uno del Milan per quanto riguarda la difesa. Il difensore svizzero ha aperto alla destinazione, ma i discorsi, continui, tra le parti non avrebbero ancora portato ai risultati sperati.

Ovviamente dalle parti di via Aldo Rossi continueranno a lavorare per il centrale del Manchester City, ma la strada potrebbe farsi incredibilmente in salita. Scrive infatti il collega Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che anche il Tottenham si sarebbe inserito nella corsa a Manuel Akanji. Per il momento gli Spurs si sono limitati a un approccio formale con il Manchester City, ma essendo alla ricerca di un centrale potrebbero seriamente provarci per lo svizzero nelle prossime ore.