Situazione Pavlović, gli agenti del serbo a Milano. Su di lui diversi club ma al momento il Milan non apre al prestito del giocatore

vedi letture

E' il giorno di Kyle Walker, che sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore del Milan (segui qui gli ultimi aggiornamenti). Nel frattempo il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita resta in continua evoluzione su molti fronti. La situazione del difensore serbo Strahinja Pavlović non sembra ancora essere del tutto definita.

Come riportato dal giornalista ed esperto di trattative, Matteo Moretto, gli agenti di Pavlović si troverebbero a Milano. Il difensore serbo ha ricevuto nuovi sondaggi nelle ultime ore da diverse squadre, ma il Milan per ora non apre alla formula del prestito.