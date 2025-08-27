Sky - Embolo, Nkunku e Dovbyk, il Milan lavora sulla punta

La situazione del Milan e del suo mercato estivo resta in continua evoluzione, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Sfumato Conrad Harder, la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata a voler affondare per un altro centravanti, e quindi nuovo obiettivo di mercato per il reparto offensivo di Mister Allegri.

Come riportato da Sky Sport, molto delle scelte in merito all'attacco milanista ruota intorno a Vlahovic, con il giocatore che è in uscita e che piace molto ad Allegri. Da parte dell’attaccante serbo, però, non c’è mai stata totale apertura nel voler dire addio alla Juventus.

Ci sono poi altri giocatori da tenere in considerazione: da Embolo passando per Dovbyk e Nkunku. Infatti, l'attaccante francese del Chelsea apre al Milan e, sui termini personali e contrattuali si sarebbe anche raggiunta un’intesa di massima. Ma nulla è ancora deciso: sarà prima necessario fare le dovute considerazioni per capire su chi puntare in modo definitivo, con le prossime ore che risulteranno quindi decisive per il futuro bomber del Milan.