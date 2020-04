Sky - Il Milan e i giocatori in scadenza: niente rinnovo per Biglia e Jack. Su Ibra...

Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic: secondo Sky, nelle ultime settimane non sono arrivati segnali positivi sul prolungamento dello svedese, ma ogni discorso è rinviato a fine stagione. Niente rinnovo, invece, per Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura che in estate lasceranno il Milan. Per questo riguarda i giocatori che sono in prestito fino al 30 giugno, appare molto difficile il riscatto di Alexis Saelemaekers, mentre si giocano la permandenza in rossonero Simon Kjaer e Asir Begovic, con quest'ultimo che potrebbe restare come secondo portiere.