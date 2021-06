Sky - Il Milan ripensa a Zaccagni in caso di addio di Calhanoglu

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sulle ultime riguardanti il calciomercato del Milan: "Il Milan ripensa a Zaccagni. C'è stato un incontro nei giorni scorsi per capire la disponibilità del giocatore che non ha ancora rinnovato con il Verona. Può essere un'opzione per il Milan nel caso in cui Calhanoglu non si decidesse a rinnovare il contratto".