Sky - Le strategie di mercato del Milan: il Real apre al prestito di Jovic. Moderata fiducia per Giroud. Ipotesi Gudmundsson come vice Theo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan e delle trattative rossonere in corso. Queste le sue parole: "La trattativa per Brahim procede spedita e si baserà su un prestito oneroso di 2-3 milioni di euro, un diritto di riscatto a 22 e un controriscatto per il Real Madrid a 27 milioni di euro. Si parla tanto poi del rinnovo di contratto di Kessie. Il Milan farà il massimo sforzo per rinnovare il contratto dell'ivoriano. Ha già fatto un'offerta importante ma la aumenterà sicuramente. Su Bakayoko è un discorso a prescindere e che può concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. Su Dalot non c'è ancora l'accordo con il Manchester United: il Milan vuole averlo in prestito con diritto di riscatto mentre gli inglesi vogliono venderlo considerate le tante offerte. Se non si sbloccherà il Milan prenderà Odriozola in prestito. Per Giroud c'è moderata fiducia, sopratutto ora che la Francia è uscita con il francese che avrà la possibilità di parlare con il Chelsea e di farsi liberare e andare al Milan o gratis o con un indennizzo simbolico. Per Jovic invece c'è l'apertura del Real Madrid al prestito ma ha un ingaggio molto alto e sopratutto questo ingaggio potrebbe non avere il vantaggio del decreto crescita in quanto la trattativa sarebbe impostata su un prestito. Per il ruolo di terzino sinistro, come vice Theo, il Milan sta ragionando anche sul nome di Gudmundsson del Groningen"