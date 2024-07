Sky - Milan, chi oltre a Morata? Spunta un terzo nome dopo Füllkrug e Abraham

In attesa di chiudere per Alvaro Morata, il Milan è alla ricerca anche di un altro attaccante da inserire nella rosa di Paulo Fonseca per la stagione 2024-2025. In netto ribasso l'opzione Depay, restano vive le piste che portano a Tammy Abraham della Roma e a Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund. Secondo Sky, però, ci sarebbe anche una terza opzione: si tratta di Jhon Durán, centravanti classe 2003 dell'Aston Villa e della nazionale colombiana su cui c'è anche il forte interesse del West Ham.

Questi i numeri di Duran con la maglia dell'Aston Villa nella stagione 2023-2024:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 23

PRESENZE QUALIFICAZIONI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 10

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 1103'

GOL: 8

AMMONIZIONI: 8