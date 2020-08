Sky - Milan, contatti in corso per Iago e Fabricio Bustos

Come riportato pochi minuti fa dalla nostra redazione, l'agente Stefano Castagna è stato accolto a Casa Milan per discutere di alcuni nomi di mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, in particolare, sull'agenda con l'agente italiano ci sarebbero i nomi di Iago e Fabricio Bustos. Il primo è un terzino sinistro classe 97' in forza all'Augsburg con cui, questa stagione, ha collezionato soltanto 10 presenze a causa di tanti problemi fisici. Il secondo, invece, è un laterale destro in forza all'Indipendiente. Il classe 96', nella scorsa stagione, ha effettuato 26 presenze stagionali.