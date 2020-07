Sky - Milan, da lunedì in poi l'incontro con Raiola: i rossoneri vorrebbero rinnovare Donnarumma senza inserire una clausola rescissoria

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, l'incontro fra la dirigenza rossonera e Donnarumma per il rinnovo del contratto andrà in scena da lunedì in poi: c’è la volontà del Milan di incontrare Mino Raiola e fare un’offerta importante per il rinnovo di Gigio. Si parte dalla base attuale e i rossoneri vorrebbero evitare l’inserimento di una clausola rescissoria. Bisognerà aspettare l’incontro per capire le richieste economiche del giocatore e del suo entourage.