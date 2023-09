Sky - Milan-Mir, sensazioni non positive. Riproposto Jovic

vedi letture

Come riporta Sky Sport 24, a poco più di due ore dalla fine del calciomercato, non arrivano indicazioni positive dalla trattativa tra Milan e Siviglia per Rafa Mir. Il club andaluso non ha trovato un sostituto adeguato e dunque l'accordo potrebbe sfumare, anche visto il poco tempo a disposizione. Dunque per i rossoneri potrebbe riaprirsi l'opzione Luka Jovic, in uscita dalla Fiorentina, riproposto anche in questi minuti alla dirigenza di via Aldo Rossi dopo che già era successo in passato.